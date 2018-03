Der Mexikaner Guillermo del Toro (neben ihm Emma Stone) ist mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet worden. Del Toro holte den Preis am Sonntagabend (4. März 2018) in Hollywood für seine Fantasy-Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers".

