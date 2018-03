wird Frances McDormand in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ( die Film-Kritik lesen Sie hier ). Unter anderem waren auch Meryl Streep ("Die Verlegerin") und Sally Hawkins ("Shape of Waters") nominiert gewesen. weniger

wird Frances McDormand in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ( die Film-Kritik lesen Sie hier ). Unter anderem waren auch Meryl Streep ("Die Verlegerin") und Sally Hawkins ("Shape of Waters") nominiert gewesen.

In der Kategoriegewinnt Guillermo del Toro mit "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ( die Filmkritik lesen Sie hier ). Neben ihm Laudatorin Emma Stone.

Sam Rockwell ist Oscar-Gewinner in der Kategoriefür seine Rolle in "Three Billboard Outside Ebbing, Missouri" ( die Filmkriik lesen Sie hier ).

Allison Janney ist die Gewinnerin des Oscars in der Kategoriefür ihre Rolle in "I, Tonya" ( die Filmkritik finden Sie hier weitere Bilder von Allison Janney von der Oscar-Verleihung finden Sie hier ). Auch Octavia Spencer war nominiert gewesen - für ihre Rolle in "The Shape of Waters".

Die Maskenbildner Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji und David Malinowski bekommen den Oscar in der Kategorie "Bestes Hairstyling und Makeup" - für ihre Arbeit in "Darkest Hour" (dt. Titel: Die dunkelste Stunde).

In der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" wird "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" von Frank Stiefel ausgezeichnet.