Die Schauspielerinnen setzten beim Gang über den roten Teppich vor dem Dolby Theatre vor allem auf schlicht-elegante Kleider. Nur wenige Stars trauten sich modisch etwas.

Bei der Wahl der Abendgarderobe hatten es die Männer mal wieder leichter als die Damen. Denn während das Gros der Männer im schneidigen Smoking erschien, galt bei den Schauspielerinnen das Motto: je auffälliger, desto besser. Und so warfen sich die weiblichen Stars besonders in Schale und schritten in teuren Designer-Roben an den Fans und Fotografen vorbei.

FOTO: dpa, his

Auch für die Modeschöpfer gibt es an diesem Abend keine bessere Werbung als eine potenzielle Oscar-Preisträgerin, die die eigene Kreation trägt. Einige Damen lassen sich dies laut Hollywood-Insidern auch fürstlich vergüten. Zwar bewies die Mehrzahl der weiblichen Stars Kreativität und Geschmack, jedoch gab es auch skurrile Ausnahmen.

FOTO: afp

Die "Pre-Show", also die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich, gilt als das inoffizielle Highlight des Oscar-Wochenendes. Bereits vier Tage vor dem Großereignis war der Medienrummel auf dem Hollywood-Boulevard, an dem das Dolby Theatre steht, groß. Dutzende Kamerateams und Fotografen verfolgten, wie der gut 300 Meter lange und zehn Meter breite Teppich ausgerollt wurde.

(maxk)