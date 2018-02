Der Oscar ist für Schauspieler die wichtigste Auszeichnung. Für viele ist es ein Lebensziel eine dieser Trophäen zu ergattern. Andere begnügen sich nicht nur mit einer Auszeichnung. Daniel Day-Lewis gewann zum Beispiel schon dreimal. Aber es geht noch besser.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Als die erfolgreichste Oscar-Gewinnern aller Zeiten darf sich wohl Katharine Hepburn bezeichnen. Die US-Schauspielerin sicherte sich in ihrer Karriere vier Mal einen Goldjungen. Das ist einsamer Rekord.

In den Filmen "Morgenrot des Ruhms", "Rat mal, wer da zum Essen kommt", "Der Löwe im Winter" und "Am goldenen See" wurde sie jeweils als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Hinter ihr reiht sich unter anderem Meryl Streep ein. Sie hat wie viele ihrer Kollegen bisher drei Mal einen Oscar gewonnen.

(se)