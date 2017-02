Vor der Verleihung der begehrten Oscars am 26. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles trafen sich alle Nominierten zum traditionellen Mittagessen, dem Academy Nominees Luncheon. weniger

Für seine Regie beim Film "Manchester by the Sea" ist Kenneth Lonergan nominiert und damit neben Damien Chazelle einer der Favoriten in dieser Kategorie.