Schauspielerin Jennifer Garner im blauen Kleid - eine klassisch elegante Schönheit. Schwarze Kleider waren auf dem roten Teppich kaum zu sehen. Sie gelten als Signal gegen Missbrauch und Benachteiligung in Zeiten der "MeToo"-Bewegung.

Viele Frauen tragen Rot, viele Kleider haben einen tiefen Ausschnitt - so wie bei Schauspielerin. Viel falsch machen kann man mit solch einer Robe nichts. Janney gewann den Oscar als beste Nebendarstellerin - für ihre Mutter-Rolle in der Tragikomödie "I, Tonya".

Die meisten Stars stellen sich kurz hin und lächeln in die Kamera. Sängerin Andra Day posiert dagegen auf dem Boden für die Fotografen. Dabei ist ihr blumiges Kleid schon auffällig genug. Sehr mädchenhaft, aber zu ihr passt es.

Und so sieht das Ergebnis aus: Andra Day auf dem roten Teppich.

Laurie Metcalf (r.) spielte mit Saoirse Ronan in "Lady Bird" - auch die 23-Jährige war für einen Oscar nominiert. Ihr rosa farbenes Kleid wirkt aber eher, als hätte sie sich ein Handtuch umgewickelt - Flop.

Hinstellen und posieren kann jeder - und was jeder kann, ist langweilig. Schauspieler Ansel Elgort springt für die Fotografen in die Luft. Beim Outfit bleibt er aber lieber beim klassischen Schwarz - aber immerhin setzt er auf Samt beim Jacket. Wir sagen: Top.

Auch Laurie Metcalf war für einen Oscar nominiert - für ihre Rolle in "Lady Bird". Ihr Kleid ist klassisch geschnitten und leicht rosé. Weder Top noch Flop.

Schauspielerin Sandra Bullock setzte ebenfalls auf Silber. Doch so richtig top sieht das nicht aus.

Gerade erst hat sie mit dem deutschen Eishockey-Team die Silber-Medaille bei den Olympischen Winterspielen gefeiert , jetzt läuft sie über den roten Teppich:. Ihr Kleid sieht aber so aus, als ob es zunächst ein Mini-Kleid werden sollte und dann zur Robe wurde. Eher Flop.

An diesem Abend stehen die Männer mitunter am Rand: Gina Rodriguez und ihr Freund Joe LoCicero. Allerdings steht sein blauer Anzug ihrer Robe in nichts nach. Beide sehr elegant - Top.