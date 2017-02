Preis geht an "Moonlight"

Fassungslosigkeit bei der Oscar-Verleihung: Das Laudatoren-Duo Warren Beatty und Faye Dunaway hat in der Königsdisziplin "Bester Film" den falschen Gewinner bekanntgegeben. Grund war offenbar eine Verwechslung der Umschläge.

Waren Beatty öffnet den Umschlag mit dem Zettel, auf dem der mit Spannung erwartete Sieger in der Kategorie "Bester Film" steht - oder stehen sollte. Er blickt auf den Zettel, zögert einige Augenblicke und reicht ihn dann an seine Laudatoren-Kollegin Faye Dunaway weiter. Nichts Ungewöhnliches eigentlich - ein bisschen Spannung aufzubauen, gehört bei den Oscars zum guten Ton. Faye Dunaway ließt schließlich den Namen des Films auf dem Zettel vor: "La La Land".

Damit - so denken zu diesem Zeitpunkt noch alle - hat der Favorit den Preis geholt. Die Macher von "La La Land" strömen auf die Bühne, einer der Produzenten beginnt seine Dankesrede. Doch dann bricht auf der Bühne Unruhe aus. "La La Land"-Produzent Jordan Horowitz tritt nach vorn und sagt, es habe einen Fehler gegeben. Offenbar wurde er von den Veranstaltern darauf aufmerksam gemacht, dass es gerade eine schwere Panne gegeben hat.

"Das ist wirklich so, keine Falschmeldung"

Moderator Jimmy Kimmel bemüht sich umgehend, deutlich zu machen, dass das kein Scherz ist. Auch Beatty betont: "Das ist wirklich so, keine Falschmeldung". Er erklärt, er habe auf seinem Zettel "Emma Stone - La La Land" gelesen, gestutzt und den Zettel deshalb an seine Mit-Laudatorin Faye Dunaway weitergegeben. Sie verkündete dann den falschen Sieger. Offenbar hielten die Laudatoren einen falschen Zettel in der Hand - nämlich den für die Kategorie, die unmittelbar zuvor bekanntgegeben worden war: "Beste Hauptdarstellerin".

Die Macher von "Moonlight" können kaum fassen, was gerade passiert ist. "Ich wusste, dass ich es verderben würde. Ich verspreche, nie wiederzukommen", sagte Moderator Jimmy Kimmel nach dem chaotischen Ende der Oscar-Show.

Mit "Moonlight" gewinnt nun also ein Film über das Heranwachsen eines jungen Schwarzen den wichtigstens Oscar der Nacht. Insgesamt bekam das Drama drei Oscars. Mahershala Ali gewann den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Leistung in dem Drama "Moonlight". Darin spielt der 43-jährige US-Amerikaner einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen schwarzen Heranwachsenden.

