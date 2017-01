Am 26. Februar werden in Los Angeles die Oscars verliehen. In mehr als 30 Kategorien tauchen auch wieder viele Gewinner der Golden Globes auf. Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf eine Trophäe machen.Großer Gewinner bei den Nominierungen ist in diesem Jahr der Abräumer bei den Golden Globes – mehr

Am 26. Februar werden in Los Angeles die Oscars verliehen. In mehr als 30 Kategorien tauchen auch wieder viele Gewinner der Golden Globes auf. Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf eine Trophäe machen.Großer Gewinner bei den Nominierungen ist in diesem Jahr der Abräumer bei den Golden Globes – das Musical-Drama "La La Land". Der Film konnte 14 Nominierungen einsammeln, unter anderem als. Die Nominierten in dieser Kategorie sind:- "Arrival"- "Fences"- "Hacksaw Ridge"- "Hell Or High Water"- "Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen"- "La La Land"- "Lion"- "Manchester by the Sea"- "Moonlight" weniger