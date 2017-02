Die Panne bei der Vergabe des Oscars für den besten Film hat für viele amüsierte und hämische Kommentare gesorgt. Auch US-Präsident Donald Trump hat mit Spott auf den Fehler bei der Oscar-Verleihung reagiert.

Diese Panne wird in die Geschichte der Oscars eingehen: Am Ende der Show wird in der Königskategorie "bester Film" der falsche Gewinner verkündet. Die Produzenten des Musicalfilms "La La Land" geben ihre Trophäen schließlich auf der Bühne an die Crew von "Moonlight" weiter – dem tatsächlichen Oscar-Gewinner. Einem scheint dieser peinliche Fehler ganz gelegen zu kommen – Donald Trump.

Ohne selbst anwesend zu sein, war der US-Präsident bei der Oscar-Show immer wieder präsent. Moderator Jimmy Kimmel machte sich über Trump lustig. "Ich möchte Präsident Trump danken. Erinnert ihr euch, wie es im letzten Jahr schien, als sei die Oscar-Verleihung rassistisch? Darüber redet jetzt dank ihm keiner mehr", sagte Kimmel in Anspielung darauf, dass vergangenes Jahr kritisiert worden war, die Oscars seien zu weiß. Damals waren kaum afroamerikanische Schauspieler oder Filmemacher nominiert worden.

Einige Schauspieler trugen aus Protest gegen Trumps Politik zudem hellblaue Schleifen mit den Buchstaben einer großen Bürgerrechtsbewegung. Während der Show twitterte Kimmel zudem an Trump die Frage, ob er noch wach sei, weil er schon länger nichts mehr getwittert habe.

Darauf reagierte der sonst sehr twitter-freudige US-Präsident zwar nicht, dafür machte er sich über die Panne des Abends lustig. Im Gespräch mit der rechtspopulistischen Internetseite "Breitbartnews" sagte er, der Fehler hätte vermieden werden können, hätte Hollywood sich weniger darauf fokussiert ihn anzugreifen, sondern mehr darauf, die Details der Show richtig hinzubekommen.

"Ich glaube sie haben sich so sehr auf die Politik konzentriert, dass sie es am Ende nicht auf die Reihe bekommen haben", zitiert die Seite Trump. "Es war ein bisschen traurig. Es hat den Glanz von den Oscars genommen. Es fühlte sich nicht wie ein besonders glanzvoller Abend an. Ich war schon bei den Oscars. Es hat diesmal das gewisse Etwas gefehlt und das dann so zu Ende zu bringen, war traurig", sagte Trump weiter.

Im Netz hingegen nutzten einige den sogenannten Oscar-Fail, um ihre Kritik an Trump zu äußern. Einige wünschten sich, so ein Fehler sei auch bei der Verkündung des neuen Präsidenten passiert.

(rent)