Am 26. Februar werden die Oscars in Los Angeles vergeben, und natürlich gilt "La La Land" nach seinem Triumph bei den Golden Globes sowie bei den Bafta-Awards als aussichtsreichster Kandidat in mehreren Kategorien. Die musikalisch und tänzerisch untermalte Liebesgeschichte des Jazz-Pianisten und der Schauspielerin wurde in den vergangenen Monaten zum Verkaufsschlager an den Kinokassen.

Stolze 14 Oscar-Nominierungen vereint das Musical-Drama mit Ryan Gosling und Emma Stone auf sich. Ob auf sämtliche Nominierungen am Ende die Trophäen folgen – wie schon zuvor bei den Golden Globes – bleibt abzuwarten. Leer ausgehen wird "La La Land" jedoch mit Sicherheit nicht.

FOTO: dpa, bsc

Aus dem Science-Fiction-Genre tritt "Arrival" bei den Oscars an und hat ebenfalls gute Chancen auf mehrere goldene Statuen. Mit acht Nominierungen sind die Erwartungen an das Kino-Spektakel mit Amy Adams in der Hauprolle ebenfalls sehr hoch. Denn auch die spannende Geschichte des Erstkontaktes zwischen Außerirdischen und der Menschheit, die aus der Perspektive einer jungen Linguistin erzählt wird, begeisterte die Zuschauer in den Kinos.

Mit sechs Nominierungen geht der wohl emotionalste Film bei den Oscars ins Rennen. "Manchester by the Sea" rührte das Kinopublikum wie kaum ein anderer Film. Denn die Geschichte von Lee Chandler, gespielt von Casey Affleck, ist eine traurige.

Unerwartet wird der junge Mann aus seinem grauen Alltag gerissen, als ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders Kyles erreicht. Aus Boston, wo er als Hausmeister arbeitet, macht sich Lee auf den Weg in seine alte Heimat – wo ihn eine schwierige Aufgabe erwartet. Während des Films wird der Zuschauer mit einer Reihe von Rückblenden konfrontiert, die die traumatische Vergangenheit von Lee Chandler in Manchester zeigen.

FOTO: ap

Beim Kriegsfilm "Hacksaw Ridge" schlüpfte Hollywoodstar Mel Gibson wieder in die Rolle des Regisseurs. Das Drama, das sechs Oscar-Nominierungen erhielt, basiert weitgehend auf der wahren Geschichte von Desmond T. Doss, einem Soldaten der US-Armee, der während des Zweiten Weltkrieges den Dienst an der Waffe verweigerte.

Angeblich rettete er als Sanitäter bei der Schlacht um Okinawa das Leben von 75 Kameraden. Dafür wurde er später mit der "Medal of Honor" ausgezeichnet. Der bewegende Film erzählt seine Erlebnisse nach.

FOTO: ap

Mit einer Nominierung als "Bester fremdsprachiger Film" darf sich auch die deutsche Tragikomödie "Toni Erdmann" Chancen auf einen Oscar ausrechnen. Der Film handelt von einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin und ihrem Alt-68er-Vater, der seine Tochter mit Witz und Liebe aus deren festgefahrenen Lebensbahnen holen möchte.

Der letzte deutsche Film, der offiziell für den Auslands-Oscar nominiert wurde, war 2010 "Das weiße Band" von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland.

Alle weiteren Informationen zu den Oscars, sowie Sendezeiten und Termine gibt es hier.