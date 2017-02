An dieser Stelle berichten wir über alle aktuellen Entwicklungen rund um die große Oscar-Gala. Außerdem finden Sie Informationen zu den nominierten Filmen und Schauspielern.



4.17 Uhr: "La La Land" hat seinen ersten Oscar – in der Kategorie "Bestes Szenenbild".

4.12 Uhr: Es ist Zoomania! Die Sieger heißen Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer.

4.09 Uhr: Mit "Piper" gewinnen Alan Barillaro und Marc Sondheimer den Oscar in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm". Welcher Spielfilm bekommt wohl die Trophäe?

3.58 Uhr: "The Salesman" gewinnt den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film". Filmemacher Asghar Farhadi nahm den Preis nicht persönlich entgegen. Denn er hatte seine Teilnahme wegen des von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopps für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern abgesagt. Der deutsche Film "Toni Erdmann" geht damit leer aus.

3.45 Uhr: Auch der Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" hat seinen neuen Besitzer gefunden: Viola Davis. Auch sie kämpft während ihrer Dankesrede mit den Tränen. Davis nimmt sich viel Zeit auf der Bühne, dankt Familie, Freunden und Förderern.

FOTO: dpa, bsc

3.30 Uhr: Und der Kriegsfilm "Hacksaw Ridge" gewinnt mit dem besten Ton. Oscar-Favorit "La La Land" hat also erstmal das Nachsehen.

3.27 Uhr: Der Science-Fiction-Film "Arrival" gewinnt in der Kategorie "Bester Tonschnitt".

3.10 Uhr: Bester Dokumentarfilm wurde "O.J.: Made in America ". Ezra Edelman und Caroline Waterlow freuen sich über den Oscar.

3 Uhr: In der Kategorie "Bestes Kostümdesign" gewinnt Colleen Atwood mit dem Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

2.55 Uhr: Weiter geht es mit der Kategorie "Bestes Makeup und Frisur". Die Gewinner: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson mit "Suicide Squad".

2.50 Uhr: Der erste Oscar des Abends wurde vergeben. Mahershala Ali gewann die Trophäe in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Er bedankte sich bei der Akademie mit Tränen in den Augen.

2.40 Uhr: Die Verleihung startet pünktlich. Justin Timberlake eröffnet die Gala mit seinem Song "Can't stop the feeling". In der Kategorie "Bester Song" ist er selbst nominiert. Dann tritt Gastgeber Jimmy Kimmel auf die Bühne. "Das ist mein erstes Mal bei den Oscars, vielleicht auch das letzte Mal. Kommt darauf an, wie ich mich so schlage", sagt er scherzhaft. Bislang schlägt er sich ganz gut. Applaus bekommt er vor allem, als er Meryl Streep als "uninspiriert" und "überschätzt" bezeichnet – eine scherzhafte Anspielung auf die Aussagen von US-Präsident Donald Trump.

2.20 Uhr: Volker Bertelsmann alias Hauschka ist auch bereits eingetroffen. Der Düsseldorfer ist für seinen Soundtrack im Film "Lion" nominiert. Ein paar Grüße in die Kamera zu Familien und Freunden in Deutschland waren selbstverständlich.

2.01 Uhr: Das Filmpaar des Abends sind natürlich Ryan Gosling und Emma Stone. Goslings Tanzpartnerin in "La La Land" wird heute in einem goldenen Abendkleid im Publikum sitzen – und vielleicht auch später auf der Bühne stehen? Hier geht es zu den Bildern.

FOTO: afp

1.44 Uhr: Nicole Kidman, Emma Stone, Kirsten Dunst, Casey Affleck – der Reihe nach marschieren die Stars an der kreischenden Menge vorbei. Die Gala beginnt für die Schauspieler mit harter Arbeit. Denn Journalisten aus der ganzen Welt wollen ein paar Minuten für ein Interview. Deshalb sprechen Stars wie Emma Stone zunächst mit den US-Journalisten und drehen anschließend wieder um, damit auch die ausländische Presse zum Zug kommt.

1.14 Uhr: Moderator Steven Gätjen steht wieder am roten Teppich und führt die Star-Interviews für das deutsche Fernsehen. Einer seiner ersten Gesprächspartner: Schauspieler und "Herr der Ringe"-Star Viggo Mortensen. Im Interview ging es auch um Fußball. Das deutsche Lieblingsteam des 58-Jährigen: Borussia Mönchengladbach.

1.05 Uhr: Langsam füllt sich der rote Teppich vor dem Dolby Theatre. Besonderes Augenmerk liegt natürlich wieder auf den Outfits der Hollywoodstars – lange Kleidchen, ausgefallene Motive und Farben. Wer der Hingucker des Abends ist, sehen Sie in unserer großen Bildershow.

FOTO: rtr, HB

0.19 Uhr: Gastgeber der Verleihung ist Jimmy Kimmel. Zum ersten Mal moderiert der amerikanische Komiker und Talkshow-Moderator Hollywoods wichtigste Gala. Mehr zu dem 49-Jährigen gibt es in unserem Kurzportrait.

23.38 Uhr: Wir haben noch etwas Zeit und schauen mal zurück auf die Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr. Besonders Leonardo DiCaprio hatte damals Grund zur Freude. Das waren die glücklichen Gewinner im Jahr 2016.

23.18 Uhr: Wir haben uns die Favoriten für dieses Jahr mal genauer angesehen. Diese Filmstars haben nachher gute Chancen auf eine Trophäe.

22.53 Uhr: Ab 0.30 Uhr kommen die Hollywoodstars im Dolby Theatre in Los Angeles an. Wir berichten aktuell und zeigen die Bilder vom roten Teppich. Die Verleihung startet gegen 2.30 Uhr

21.12 Uhr: Der US-Schauspieler Bill Paxton ist nach Komplikationen während einer Operation mit 61 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Familienangehöriger am Sonntag, ohne Details zu nennen. Paxton war unter anderem für seine Rollen als Astronaut John Swigert in "Apollo 13" und als Schatzjäger in "Titanic" bekannt. Am Ende der Oscars wird traditionell den Verstorbenen des Jahres gedacht.

14.35 Uhr: Natalie Portman wird bei der Oscar-Verleihung nicht dabei sein, obwohl sie für ihre Darstellung von Jackie Kennedy im Film "Jackie" für eine der Trophäen nominiert ist. Der Grund: Portman ist hochschwanger.

FOTO: ap

9.50 Uhr: Bevor der Countdown für die Oscars beginnt: Hier die komplette Übersicht über die "Goldene Himbeere"-Preisträger.

Samstag

19.17 Uhr: Auch am Vortag der Oscars wurden bereits Preise verliehen – die "Goldenen Himbeeren". Roland Emmerich war fünfmal nominiert. Doch den Spott ernteten andere Filmemacher.

16.01 Uhr: Maren Ade ist nicht die einzige Oscar-Teilnehmerin, die sich kritisch zu Politik äußert. Viele Stars haben sich der Regisseurin angschlossen. Ein Nominierter boykottiert die Veranstaltung sogar.

13.20 Uhr: Die deutsche Regisseurin Maren Ade hat gemeinsamen mit anderen Nominierten ein Statement gegen Nationalismus veröffentlicht. Die Hintergründe zu dem Protest gibt es hier.

Freitag

20.22 Uhr: Nicht nur der Musical-Film "La La Land" hat Chancen auf die Trophäe in der Kategorie "Bester Film". Auch "Manchester by the sea", "Moonlight" und "Lion" sind nominiert.

FOTO: ap

16.40 Uhr: So bereitet sich Hollywood auf die Oscars vor: Ein Schönheitschirurg gibt die letzten Botox-Spritzen, ein Koch verarbeitet 7500 Garnelen und sieben Kilo Trüffel.

12.58 Uhr: Weitere aktuelle Informationen gibt es auch in den sozialen Netzwerken. Auf ihrem Twitter-Account hält die Akademie alle Oscar-Fans rund um die Uhr auf dem Laufenden.

12.02 Uhr: Wie läuft die Show ab? Wer ist Favorit? Und wer sucht eigentlich die Gewinner aus? Ein paar Hintergrundinfos zur Oscarverleihung gibt es hier.

10.33 Uhr: Ein paar Termine zum Vormerken. Die Oscarverleihung wird im deutschen Fernsehen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ProSieben übertragen. Ab 1 Uhr wird Moderator Steven Gätjen die Stars auf dem roten Teppich interviewen. Direkt im Anschluss, ab 1.30 Uhr, überträgt der Sender die Oscar-Verleihung live.

7.48 Uhr: Wer sich vor der großen Oscar-Nacht noch einen der nominierten Filme anschauen möchte, wird in mehreren Düsseldorfer Kinos fündig. Eine Übersicht gibt es hier.

FOTO: ap

Donnerstag

21.47 Uhr: Schauspielerin Emma Stone ist nicht zum ersten Mal für einen Oscar nominiert: Bereits für den Film "Birdman" hatte sie Chancen auf den Preis. Dieses Jahr könnte sie mit ihrer Rolle als Mia in "La La Land" endlich abräumen.

16.09 Uhr: Filmfans in Deutschland können die diesjährige Oscarverleihung live miterleben: IMDb (Internet Movie Database) streamt das gesamte Event über das soziale Netzwerk Twitter. Die fünfstündige Show wird dort am Sonntag, 26. Februar ab 15 Uhr (deutscher Zeit) live übertragen. Hier geht es direkt zum Livestream.

12.44 Uhr: Die politische Stimmungslage in den USA wird sich sicherlich auch bei der Oscarsverleihung bemerkbar machen. Einen Ausblick auf die politischen Oscars gibt es hier.

10.15 Uhr: Der Film "Lion" von Regisseur Garth Davis ist ebenfalls ein heißer Kandidat für einen Oscar. Er wurde insgesamt sechsmal nominiert. Eine ausfühliche Filmkritik lesen Sie hier.

7.35 Uhr: Die Stars, die bei der 89. Verleihung auf der Bühne stehen werden, hatten sich bereits zum Oscar-Lunch getroffen. Die Bilder der Veranstaltung gibt es hier.

Mittwoch

21.55 Uhr: Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Am Mittwochvormittag (Ortszeit) wurde der Rote Teppich auf dem Hollywood Boulevard ausgerollt. Besonders wichtig ist laut Veranstalter der richtige Rotton – das sogenannte "Academy-Rot", welcher Kleidern und Haut der Stars besonders schmeichelt.

15.30 Uhr: Vor etwa einem Jahr boykottierten in Hollywood schwarze und weiße Schauspieler und Schauspielerinnen die Oscars wegen mangelnder Diversität. Einer Studie nach haben die #OscarsSoWhite-Proteste zu einer Verbesserung in diesem Jahr geführt.

12.33 Uhr: Ryan Gosling gilt als Top-Favorit für den Oscar als "Bester Hauptdarsteller". In Hollywood hat sich der 36-Jährige als einer der talentiertesten Schauspieler etabliert.

11.16 Uhr: Bekommt Meryl Streep ihren vierten Oscar? Das Leben der Ausnahme-Schauspielerin im Überblick.

10.21 Uhr: Die Wahl der diesjährigen Preisträger ist abgeschlossen. Rund 7000 Mitglieder der Academy konnten in diesem Jahr abstimmen. Während der nächsten Tage werden die Stimmen ausgezählt. Doch wie läuft die Wahl eigentlich ab?

(mro)