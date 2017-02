Prominente tragen kleine blaue Schleifen der Bürgerrechtsbewegung ACLU bei den Oscars 2017.



Lin-Manuel Miranda, nominiert für seinen "Moana"-Song "How Far I’ll Go" trägt das Schleifchen am Revers.





Lin-Manuel Miranda, nominiert für seinen "Moana"-Song "How Far I’ll Go" trägt das Schleifchen am Revers. Prominente tragen kleine blaue Schleifen der Bürgerrechtsbewegung ACLU bei den Oscars 2017.Lin-Manuel Miranda, nominiert für seinen "Moana"-Song "How Far I’ll Go" trägt das Schleifchen am Revers. weniger