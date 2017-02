In etwas mehr als zwei Wochen werden in Los Angeles zum 89. Mal die Oscars verliehen. Alle Nominierten kamen schon jetzt zusammen und plauderten bei einem gemeinsamen Mittagessen. Unter ihnen waren auch die Top-Favoriten Ryan Gosling und Emma Stone.

Bei Filmfans steigt die Vorfreude auf die Verleihung des Filmpreises, der am 26. Februar im Doly Theatre verliehen wird und auch die Hollywood-Elite wartet gespannt auf den Oscar-Abend. Mehr als 160 Anwärter auf eine der begehrten Trophäen trafen sich vorab in Beverly Hills zum traditionellen Academy Nominees Luncheon, dem Mittagessen der Oscar-Nominierten.

Unter ihnen viele bereits ausgezeichnete Künstler, aber auch Schauspieler wie Ryan Gosling, der zwar schon nominiert war, die Auszeichnung bislang aber noch nicht bekommen hat. Beobachter rechnen fest damit, das das Warten für ihn in diesem Jahr ein Ende hat. Der Film "La La Land", in dem er zusammen mit Emma Stone (ebenfalls nominiert) die Hauptrolle spielt, ist in 14 Kategorien nominiert - ein neuer Rekord. Gosling gilt als der Top-Favorit in der Kategorie als "Bester Hauptdarsteller".

Moderiert wird die Verleihung, die auch im deutschen Fernsehen übertragen wird, von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel. Hierzulande sind die Augen indes besonders auf die Verleihung des Oscars an den besten, nicht-englischsprachigen Film, gerichtet. Denn mit Maren Ades Komödie "Toni Erdmann" ist auch ein deutscher Film nominiert.

