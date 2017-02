Die Mitglieder der Academy haben gewählt, der Wahlgang ist abgeschlossen. Nun werden die Stimmen für die Oscar-Nominierten ausgezählt. Das Wahlverfahren gilt als kompliziert.

Die Spannung in Hollywood steigt. Wer wird in diesem Jahr das Rennen um eine der begehrten Statuen machen? Rund 7000 Mitglider der Academy of Motion Picture Arts and Sciences konnten bis zum Dienstag ihre Stimme abgeben. Für die Mitarbeiter und Notare stehen nun anstrengende Tage bevor. Denn sie müssen sämtliche Stimmen für alle Kategorien nach einem komplizierten Verfahren auszählen. Hilfe bekommt die Academy dabei von Mitarbeitern der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers.

Kompliziertes Auswahlverfahren

Besonders die Ermittlung des besten Films stellt die Verantwortlichen vor eine Herausforderung. Bis vor wenigen Jahren konnten die stimmberechtigten Wähler der US-Filmakademie einfach ihren Favoriten ankreuzen. Der Film mit den meisten Stimmen gewann. Bei inzwischen bis zu zehn Preisanwärtern empfiehlt sich dieses Verfahren nicht: Bei einer gleichmäßigen Streuung der Stimmen würden knapp elf Prozent für die Sieg ausreichen. Das wäre kein überzeugendes Votum.

Stattdessen müssen die Wähler nun auch Zweit-, Dritt- und Viertpräferenzen angeben. In der ersten Auszählrunde scheidet jener der zehn Filme aus, der die wenigsten Erststimmen erhielt. Nun werden die Zweitstimmen berücksichtigt, welche die Wähler des ausgeschiedenen Films vergeben haben. Sie werden auf die übrigen Filme angerechnet. Dann wird erneut der Film mit den wenigsten Stimmen gestrichen, die Drittstimmen kommen ins Spiel und werden verteilt. Sieger wird jener Film, der zuerst 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereint.

Am Ende kennen nur zwei Mitarbeiter vorab den Ausgang der Wahl. Die streng gehüteten Ergebnisse in 24 Kategorien werden am kommenden Sonntag in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala gebracht. Die Academy verleiht die Oscar-Trophäen in diesem Jahr zum 89. Mal.

Mitglieder der Academy sind handverlesen

Der Academy kann man übrigens nicht einfach so beitreten. Die Ehre, die Preisträger mitbestimmen zu dürfen, wird nur ausgewählten Personen zuteil. Voraussetzung ist, dass man sich in besonderer Weise für die Filmkunst eingesetzt hat. Als Faustregel geben Kenner Hollywoods an, dass meist der Gewinn eines Oscars auch die Tür zur Mitgliedschaft bei der Academy öffnet.

Die Namen der Mitglieder sind jedoch geheim. Es ist aber davon auszugehen, dass die bekanntesten Persönlichkeiten der Traumfabrik dazu gehören. Darunter finden sich nicht nur Schauspieler und Regisseure, sondern unter anderem auch Kameraleute, Komponisten und Tontechniker. Also Menschen aus den Berufssparten, die auch mit einem Oscar ausgezeichnet werden können.

Großer Favorit bei der diesjährigen Verleihung ist das Musical "La La Land", das 14 Mal nominiert wurde. Auch ein deutscher Film befindet sich wieder unter den Nominierten. "Toni Erdmann" geht in der Kategorie als bester nicht-englischsprachriger Film ins Rennen.

