Sam Rockwell ist Oscar-Gewinner in der Kategoriefür seine Rolle in "Three Billboard Outside Ebbing, Missouri" ( die Filmkriik lesen Sie hier ).

Die Maskenbildner Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji und David Malinowski bekommen den Oscar in der Kategorie- für ihre Arbeit in "Darkest Hour" (dt. Titel: Die dunkelste Stunde - die Filmkritik lesen Sie hier ).

In der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" wird "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" von Frank Stiefel ausgezeichnet.