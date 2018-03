Frances McDormand gewinnt ihren zweiten Oscar

Ausgezeichnet wurde Frances McDormand für ihre Rolle als zornige Mutter eines vergewaltigten und ermordeten Mädchens in der bitterbösen Kleinstadtsatire "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Vor dem Oscar hatte Frances McDormand für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" schon den Golden Globe und den britischen Bafta-Preis gewonnen.