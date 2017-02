Die Oscarverleihung ist für die Hollywood-Elite das wichtigste Ereignis des Jahres. Manche Stars konnten aber bisher keinen "Goldjungen" nach Hause nehmen. Wir haben für Sie einige zusammengestellt. Die Oscarverleihung ist für die Hollywood-Elite das wichtigste Ereignis des Jahres. Manche Stars konnten aber bisher keinen "Goldjungen" nach Hause nehmen. Wir haben für Sie einige zusammengestellt. weniger

Harrison Ford hat als Han Solo in "Star Wars" Filmgeschichte geschrieben, gehört zu den am besten bezahlten Schauspielern aller Zeiten. Doch trotz seiner großen Rollen in Filmen wie "Indiana Jones" und "Blade Runner" konnte er nie einen Oscar gewinnen. Immerhin: 1986 gab es eine Oscar-Nominierung für seine Rolle in "Der einzige Zeuge".

Brite, Frauenschwarm, Oscar-los. Hugh Grant war zwar in vielen Kassenschlagern auf der Leinwand zu sehen, für einen Oscar hat es bislang aber noch nicht gereicht. Seinen Fans dürfte das egal sein. Filme wie "Notting Hill", "Bridget Jones" oder "Tatsächlich...Liebe" gehören inzwischen zu den Film-Klassikern.

Quentin Tarantino liebt ihn – die Academy anscheinend weniger. Für seine Rolle in Pulp Fiction brachte es Samuel L. Jackson zu einer Oscar-Nominierung. Mit nach Hause nehmen konnte er die Trophäe trotz seiner Rollen in Filmen wie "The Hateful Eight", "Star Wars" oder "Jurassic Park" aber nie.

Wenn es um die Oscars geht, war Amy Adams bis zur Preisverleihung 2016 das weibliche Pendant zu Leonardo DiCaprio. Fünfmal war die Rothaarige nominiert, viermal als beste Nebendarstellerin ("Junikäfer", "Glaubensfrage", "The Fighter", "The Master") und einmal als beste Hauptdarstellerin ("American Hustle"). Gewonnen hat sie noch keinen Oscar, trösten kann sich sich aber mit zwei Golden Globes.

Für seine Darstellung als schwuler Cowboy wurde Jake Gyllenhaal 2006 für einen Oscar nominiert, konnte ihn aber bislang nicht gewinne. Bekannt wurde er unter anderem durch "The Day After Tomorrow". Zuletzt spielte er in Tom Fords "Nocturnal Animals".

Kaum zu glauben, dass Sigourney Weaver 1987 den Oscar nicht gewinnen konnte, als sie als beste Hauptdarstellerin für "Alien" nominiert war. Dennoch musste sie sich damals Marlee Matlin in "Gottes vergessene Kinder" geschlagen geben. Auch für ihre Rollen in "Gorillas im Nebel" und "Die Waffen der Frauen" wurde sie nominiert, gewann aber keinen Oscar.

Bekannt geworden ist er durch "Independence Day" und "Men in Black". Für den Oscar nominiert wurde Will Smith aber für "Ali" und "Das Streben nach Glück". Dabei ist es bis heute geblieben.

"Ach, Sissi!" – für Romy Schneider, die in Deutschland und Umgebung vor allen Dingen aufgrund ihrer Rolle in eben diesem Historienepos in Erinnerung blieb, reichte es nicht zu einer der begehrte Trophäen. Immerhin: Einen Golden Globe hätte sie fast bekommen. Für ihre Rolle in "Der Kardinal" war sie dafür nominiert. Mehr wurde es aber nicht.

Er gehört fraglos zu den größten Schauspielern seiner Generation, aber auch Edward Norton durfte noch keine Dankesrede bei den Academy Awards halten. Selbst für seine herausragenden Leistungen in "Zwielicht" und "American History X" wurde er lediglich nominiert.

In den 1990er Jahren gehörte sie zu den populärsten Schauspielerinnen in Hollywood. In den vergangenen Jahren machte Meg Ryan eher durch Schönheitsoperationen auf sich aufmerksam. Kassenschlager wie "Schlaflos in Seattle", "French Kiss" oder "E-Mail für Dich" brachten ihr keinen Oscar ein.

Die Rolle des launigen John McClane in den "Stirb langsam"-Filmen machte ihn berühmt, von der Academy wurde er für seine Leistungungen bislang aber nicht gewürdigt. Der Blick aufs Konto dürfte Bruce Willis aber trösten, er gehört mit Jahresgagen von bis zu 40 Millionen Dollar zu den Top-Verdienern in Hollywood.

Was für ein Schauspieler! John Malkovich ist jedem Cineasten ein Begriff, die Oscarjury konnte er aber offenbar nicht überzeugen. Zweifach nominiert, niemals ausgezeichnet.

Große Rollen hatte sie fraglos, ein Oscar wollte dabei aber nicht herausspringen. Und dabei war Michelle Pfeifer für ihre Rollen in "Gefährliche Liebschaften", "Die fabelhaften Baker Boys" und "Love Field - Liebe ohne Grenzen" in kürzester Zeit für die Trophäe nominiert.

Die Liste seiner Filme ist lang, die seiner Auszeichnungen dafür aber recht kurz. Dennis Quaid spielte zwar in Filmen wie "Die Reise ins Ich", "Traffic - Macht des Kartells", "The Day After Tomorrow" oder "Der Flug des Phönix" mit, ein Oscar ist dabei aber nicht rumgekommen.

Ganz anders verhält es sich bei Marilyn Monroe: Sie ist eine Legende Hollywoods – das hatte sie aber vor allen Dingen ihrem Image zu verdanken. Aber trotzdem ist es überraschend, dass die damalige Sexbombe nie für einen Oscar nominiert war. Bei den Golden Globes war man anderer Meinung, dort wurde sie gleich zwei Mal zur beliebtesten Schauspielerin gewählt (1952/1954).

Joaquin Phoenix gilt als einer der talentiertesten Schauspieler Hollywoods und brillierte unter anderem als Commodus in "Gladiator" oder als Johnny Cash in "Walk the Line". Obwohl drei Mal nominiert, konnte er bislang jedoch nie einen Oscar gewinne.

Einer der größten Exportschlager Deutschlands in Hollywood, Marlene Dietrich, hat dasselbe Schicksal erlitten. 1931 wurde sie als beste Hauptdarstellerin nominiert ("Marokko"), mehr aber auch nicht.

Johnny Depp ist einer der größten Stars in Hollywood, als Jack Sparrow machte er die "Fluch der Karibik"–Reihe im Alleingang zum Kassenschlager. Seit 2004 durfte er dreimal auf einen "Goldjungen" hoffen – vergebens.

Eigenwillig und höchst erfolgreich: Regisseur David Lynch veröffentlichte mit den Werken "Lost Highway" und "Mulholland Dr." verstörende Meisterwerke, seine Fantasy-Serie "Twin Peaks" ist legendär. Für Hollywood sind seine Ideen doch meist zu polarisierend. In Europa gewann Lynch derweil fast alle wichtigen Auszeichnungen.

Spätestens als Neo in der Matrix-Trilogie schaffte Kenau Reeves den Durchbruch. Seit 1985 ist er als Schauspieler aktiv, für einen Oscar hat es bislang nicht gereicht.

Annette Bening war auch schon mehrfach für den Oscar nominiert, aber auch sie – in dieser Bilderstrecke keineswegs überraschend – blieb erfolglos. Allein seit 2000 war die US-Amerikanerin gleich drei Mal in diversen Kategorien zu finden.

Mit "Die Sünderin" (1951) sorgte sie für einen Eklat, Hildegard Knef (Foto mit David Cameron) flüchtete gen USA. Dort wollte sich aber kein Erfolg einstellen, ohne Oscar endete das Intermezzo 1957.

Emmys und Golden Globes hat sie bereits, ein Oscar wurde Glenn Close aber noch nicht überreicht. Dabei durfte sie schon sage und schreibe sechs Mal auf einen "Goldjungen" hoffen.

Tom Cruise: Superstar, Actionstar, Bambigewinner, Scientologe – aber kein Oscargewinner. Was ist da los? Für seine Rollen in "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire" und "Magnolia" war er zwar nominiert, die Jury erbarmte sich aber nicht.