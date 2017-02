Die Academy hat nach der peinlichen Panne bei der Vergabe des Oscars für den "besten Film" Konsequenzen angekündigt. Die Crews der beiden Filme bittet sie um Verzeihung.

Die Oscar-Academy hat sich offiziell für die Panne bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises entschuldigt. "Wir bedauern zutiefst die Fehler, die während der Oscar-Verleihung in der Kategorie Bester Film gestern Abend gemacht wurden", teilte die Academy in einer Stellungnahme am Montagabend (Ortszeit) mit. "Wir bitten die gesamten Besetzungen und Crews von "La La Land" und "Moonlight" um Verzeihung." Die Entschuldigung gelte auch den Schauspielern Warren Beatty und Faye Dunaway, den Filmemachern und den TV-Zuschauern weltweit.

Beatty und Dunaway hatten einen falschen Umschlag bekommen und deshalb fälschlicherweise zunächst das Musical "La La Land" als Gewinner in der Königskategorie "bester Film" verkündet. Wenig später wurde korrigiert: Der wichtigste Oscar ging an das Drama "Moonlight".

Das Wirtschaftsprüfunternehmen Pricewaterhouse Coopers (PwC), das die Abstimmung über die Preise überwacht, übernahm die komplette Verantwortung für die Panne und sprach von menschlichem Versagen.

Die Academy vertraue PwC seit 83 Jahren die Auszählung der Wahl und die Übermittlung der Ergebnisse an, heißt es in der Stellungnahme der Academy. Man habe die Vorfälle untersucht und werde nun über angemessene Konsequenzen beraten. Die Integrität der Oscars müsse erhalten bleiben.

US-Schauspieler Ashton Sanders, der eine Hauptrolle in "Moonlight" spielt, fand die Panne nicht schlimm. "Ehrlich gesagt: So war es noch viel aufregender", sagte der 21-Jährige dem Magazin "TMZ". "Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich denke, es ist genau so gekommen, wie es kommen sollte", sagte Sanders ("Straight Outta Compton") auf die Frage, ob die Panne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom Siegerfilm "Moonlight" ablenke.

Sanders spielt in "Moonlight" die Hauptfigur, den homosexuellen Sohn einer Crack-Süchtigen, als Teenager. "Moonlight" war der erste ausschließlich mit Schwarzen besetzte Film, der den Oscar in der Hauptkategorie gewonnen hat.

(rent/dpa)