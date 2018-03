Nach der Party ist vor der Party: Sobald die Oscars im Dolby Theatre überreicht worden sind, stürmen die Promis zur wohl wichtigsten Feier des Abends, der "Vanity Fair Oscar Party". Auch hier sah man traumhafte Outfits - und ein Nackt-Kleid.

Nachdem die Oscar-Verleihung 2018 ohne Skandale oder Pannen über die Bühne gegangen war, sorgte bei der anschließenden Vanity Fair Oscar Party immerhin noch ein Gast für richtiges Aufsehen: Bleona Qereti.

Qereti kommt aus Albanien. Die Popsängerin lebt in Tirana und den USA. Vermutlich ist sie in ihrer Heimat das, was Micaela Schäfer hierzulande war: Ein Promi, der auf roten Teppichen gerne mit Kleidern für Aufsehen sorgt, die eigentlich kaum vorhanden sind. Nackt-Kleider, wie man so sagt.

Ein solches Modell trug sie auch am Sonntagabend auf dem roten Teppich bei Vanity Fair, der streng genommen nicht rot, sondern gestreift ist. (Zu sehen in unserer Fotostrecke)

Doch zum Glück war sie nicht die einzige Promi-Dame, die für ein Blitzlichtgewitter sorgte. Das schafften auch Kendall Jenner, Emma Watson, Kate Beckinsale, Naomi Campbell, Kate Upton Alessandra Ambrosio, Heidi Klum oder das deutsche Model Toni Garrn - und wie sie alle heißen.

Zuvor hatten die Stars bereits auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre für Furore gesorgt. Highlights dort waren:

Jane Fonda erntete für ihren Auftritt im schlichten, figurbetonten Kleid mit langen Ärmeln und Schulterpolstern (von Balmain) Lobeshymnen.

1962 gewann Rita Moreno einen Oscar ("West Side Story") - und erschien nun im Kleid von damals zur diesjährigen Zeremonie. Eine schöne Idee.

Ganz in Weiß trat Timothée Chalamet (nominiert als "Bester Hauptdarsteller" für "Call Me By Your Name") auf und stach somit positiv aus dem Standard-Schwarz der Männer heraus.

Wunderschön romantisch! Emily Blunt in Pastell und Chiffon von Schiaparelli.

