Diese Stars haben die meisten Oscars

Der erste Anwärter auf einen vierten Oscar ist Daniel Day-Lewis. "Mein linker Fuß", "There Will Be Blood" und "Lincoln" sind die drei Filme, in denen er bereits eine goldene Trophäe gewonnen hat. Day-Lewis ist sogar der einzige Schauspieler, der dreimal in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"... mehr

Der erste Anwärter auf einen vierten Oscar ist Daniel Day-Lewis. "Mein linker Fuß", "There Will Be Blood" und "Lincoln" sind die drei Filme, in denen er bereits eine goldene Trophäe gewonnen hat. Day-Lewis ist sogar der einzige Schauspieler, der dreimal in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde. Den Rekord könnte er dieses Jahr noch ausbauen. Für seine Rolle in "Der seidene Faden" ist er erneut nominiert. weniger