Die Screen Actors Guild Awards wurden im Jahr 2017 zum 23. Mal verliehen. Das sind alle Gewinner. Julia Louis-Dreyfus wurde für ihre Rolle in "Veep" als "Beste Darstellerin in einer Fernsehserie" ausgezeichnet.

John Lithgow wurde als "Bester Schauspieler, Dramaserie" für seine Rolle in "The Crown" geehrt.

"Orange Is the New Black" gewann in der Kategorie (Bestes Schauspielensemble, Comedyserie).