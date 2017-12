später lesen Heather Menzies-Urich ist tot "Sound of Music"-Star im Alter von 68 Jahren verstorben FOTO: REUTERS/Kevork Djansezian FOTO: REUTERS/Kevork Djansezian 2017-12-26T11:00+0100 2017-12-26T10:59+0100

Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich wurde vor rund einem halben Jahrhundert mit ihrer Rolle in dem Musicalfilm "The Sound of Music" (Meine Lieder - meine Träume) berühmt. Nun ist sie offenbar an Heiligabend im Alter von 68 Jahren einem Hirntumor erlegen.

