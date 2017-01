später lesen "Star Wars"-Ableger Woody Harrelson spielt Han Solos Mentor - Titel von Teil acht bekannt gegeben FOTO: ap, CP FOTO: ap, CP Teilen

Woody Harrelson soll den Mentor des jungen Han Solo in einem "Star Wars"-Ableger spielen. Das bestätigte der 55-Jährige dem Online-Magazin "Variety" am Sonntag beim Sundance Film Festival in Utah. Außerdem wurde der Titel des achten Teils der "Star Wars"-Saga bekannt gegeben.