Düsseldorf: Gegen selbstgefälliges Theater

Enttäusche Liebe schmerzt - und kann erstaunliche Kräfte freisetzen. Davon handeln die wirklich großen Bühnenstoffe, Tragödien wie Racines "Phèdre". Manchmal erfasst dieser aus Enttäuschung gewachsene Zorn jedoch auch Menschen jenseits der Bühne, Kritiker zum Beispiel.

Jan Küveler lebt in Berlin, schreibt für "Welt" und "Welt am Sonntag" über Theater und hat in den vergangenen Jahren viele Inszenierungen gesehen, die auf dieselbe Art zu provozieren versuchen, die Modethemen bedienen und auf erwartbare Art versuchen, ein bürgerliches Publikum, das es kaum noch gibt, zu verstören. Und weil Küveler ein humorbegabter Schreiber mit Hang zum Sarkasmus ist, hat er sich nun selbst zum "Theaterhasser" erklärt und eine Polemik gegen "ängstliches, feiges, rührseliges Theater" verfasst, gegen "ein Theater der schwammigen Begriffe, der Flachheit, Verlogenheit, der Arroganz, Selbgefällig- und Minderwertigkeit".

Das ist vergnüglich zu lesen, wie immer, wenn einer mit Biss die Großen angreift, die Peymanns, Johan Simons, Nicolas Stemanns der Szene zu selbstverliebten Langeweilern erklärt und sogar den schrillen Fürst der Widerspenstigkeit, Herbert Fritsch, der kalkulierten Masche überführt. Küveler hat viel gesehen, manches durchschaut und kann es spritzig vernichten. So ist seine Streitschrift auch ein zorniger Streifzug durch die jüngere Theatergeschichte und gibt natürlich bald zu erkennen, dass es dem Theaterhasser eigentlich um die Liebe geht, um seine Leidenschaft für ein Theater, das nicht posiert, nicht behauptet, keinen Moden, Schulen, Ideologien folgt, sondern intelligent, unterhaltsam, mutig und vor allem mit künstlerischer Sturheit und ästhetischem Eigensinn nach neuen Ausdrucksweisen für die Bühne tastet.

Frank Castorf findet darum Gnade mit seinem inszenierten Widerstand gegen alles Vereinnahmende, auch wenige Vertreter der jüngsten Regisseurgeneration, der umstrittene Ersan Mondtag etwa und Antú Romero Nunes. Doch wie die meisten Polemiker hält Küveler sich vornehm zurück, wenn es darum geht, positiv zu beschreiben, welche Art von Theater in die Zukunft weisen könnte. Da heißt es dann schlicht, die altmodische Durchdringung des Stoffes sei Voraussetzung für das Gelingen einer Inszenierung, ästhetischer Eklektizismus ein Zeichen geistiger Freiheit und Regisseure immer dann überzeugend, wenn sie für die höchste Wirkung auf einfachste Mittel vertrauten. Zum Theatertreffen nach Berlin werde aber regelmäßig das bereits Bekannte geladen, "Positionen" von "Performern", die politisch korrekte Botschaften verkünden wollen und dazu auf vermeintlich neue Mittel zurückgreifen, die die bildende Kunst schon wieder hinter sich lässt. Da wird dann nicht mehr gespielt, sondern Text flimmert über Bildschirme, und niemand sagt, dass des Kaisers neue Kleider die Nacktheit nicht bedecken.

Küveler führt das aus - mit dem gespielten Hass eines Liebenden.

