später lesen London Gitarrist von Status Quo in Spanien gestorben Teilen

Twittern







Die Rock-Legende Rick Parfitt ist tot. Der Gitarrist und Sänger von Status Quo ("Rockin' All Over The World") starb am Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in Spanien an den Folgen einer Infektion. Parfitt wurde bereits am Donnerstag in die Klinik in Marbella gebracht, weil es Komplikationen nach einer Schulter-OP gegeben habe. Der Eingriff sei nach einem Sturz nötig gewesen. Parfitt strebte 2017 eine Solokarriere an und wollte eine Autobiografie schreiben.