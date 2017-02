Köln: Green Day spielen im Liegen und lassen die Fans springen

Ein bisschen geschummelt haben er und seine fünf Tourkollegen trotzdem: Ein Lied spielten sie - bis auf Schlagzeuger Tré Cool (45) - ganz im Liegen. Dann der Song, den Armstrong zur Hälfte von einem vielleicht zehnjährigen Jungen an seiner E-Gitarre begleiten ließ. Den holte er sich aus dem Publikum, hängte ihm das schwarze Instrument um, zeigte ihm die vier Griffe, mit denen sich die Hälfte aller Green-Day-Songs spielen lassen, und schenkte ihm danach sogar noch die Gitarre.

Die Fans tobten, ausnahmslos sprangen sie im Takt, rannten mit freiem Oberkörper im Kreis und grinsten so breit, dass man es wohl noch vom letzten Rang der voll besetzten Arena erkennen konnte. Beim gefühlt zwanzigsten "Ohhh-ohhh", zu dem Armstrong sie anstachelte, machten sie begeistert mit. Das Publikum war jünger, als man es bei einer 30 Jahre alten Band erwarten würde, aber das liegt auch am Anspruch der Musiker. Die machten klar, dass es an diesem Abend nur um eins geht: Spaß, Spaß, Spaß.

Sie brachten über das Konzert verteilt das eingängige "When I Come Around", die wilderen "Basket Case" und "Minority", einige Akkustik-Balladen und ein lautes Medley aus dem Gospel-Song "Shout", dem Stones-Klassiker "(I Can't Get No) Satisfaction", "Always Look On The Bright Side Of Life" und "Hey Jude". Session-Musiker Jason Freese, der für die Tour den Keyboarder gibt, spielte mit einer goldenen Pharao-Maske verkleidet auch Akkordeon und mit Armstrong am Kazoo sogar ein kurzes Duett als Saxophonist. Ein wenig beliebig zwischen all dem Spaß-Punk und der Clownerie wirkte das, was Armstrong zum Thema Flüchtlinge sagte: Wir alle seien "refugees", wir sollten keine Mauern bauen, sondern sie reinlassen und umarmen. Ein Moment der Stille, dann doch noch der aufbrandende Applaus - die schlichte Botschaft der Liebe kam an.

Quelle: RP