Hamburg: Institution des Jazz: Pianist Michael Naura ist tot

Der Jazzmusiker Michael Naura ist tot. Der langjährige Leiter der NDR-Jazzredaktion starb mit 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Hollbüllhuus bei Husum, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. "Michael Naura war brillant. Von vielen als Jazz-Papst verehrt, hat Michael Naura im NDR unüberhörbare Akzente gesetzt", sagte Intendant Lutz Marmor. "Er verantwortete die Jazzworkshops, kämpfte unermüdlich für ,seine' Musik." Naura wurde 1934 in Klaipeda (früher: Memel) geboren. Mit sechs Jahren kam er nach Berlin. In der Nachkriegszeit war Michael Naura einer der erfolgreichsten Jazz-Pianisten in Deutschland, er gehörte zu den besten Jazzmusikern - neben Stars wie Albert Mangelsdorff, Heinz Sauer, Ernst-Ludwig Petrowsky und dem Vibrafonisten Wolfgang Schlüter. Dem NDR war er als Mitarbeiter seit 1964 verbunden. Fast drei Jahrzehnte lang, von 1971 bis 1999, leitete Naura die Jazzredaktion des NDR.