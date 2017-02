New York: Jazz: Die Brüder Wasserfuhr erobern New York

Genau dies ist bei der neuen Platte von Julian und Roman Wasserfuhr aus Hückeswagen der Fall. Die beiden großartigen Jazzer an Trompete und Klavier, die in Deutschland und Europa längst auf den führenden Plätzen mitspielen, haben soeben auf Anregung ihres Plattenchefs Siggi Loch von Act Music ein neues Album aufgenommen - und zwar in New York. Es ist hinreißend.

Woran es liegt? Es hat alles gepasst, vor allem spürt man die kongeniale Inspiration durch die Stadt und die drei prominenten Musikerkollegen, nämlich den Saxofonisten Donny McCaslin, den Bassisten Tim Lefebvre (beide haben in David Bowies letzter Band gespielt) sowie den Drummer Nate Wood. Wenn es stimmt, dass die Wasserfuhrs mit wenig konkreten Ideen nach New York gereist waren, dann darf man von einer Teilchenbeschleunigung auf kleinstem Raum sprechen. Dieses Quintett hat sich im Labor getroffen, und seine Ideen sind hochgegangen wie ein Hefeteig. "Landed in Brooklyn" heißt die Platte, die morgen erscheint - und selbst wenn es nur ein Zwischenstopp war, so hat die Wasserfuhr-Maschine dort für sich selbst maximal aufgetankt.

Man kann gewiss nicht sagen, dass New York für die Wasserfuhrs eine Befreiung aus deutscher Enge war, aber es ist unüberhörbar, dass den Musikern bei ihrer Session die zündenden Ideen nur so zugeflogen sind. Roman Wasserfuhrs Klavier profitiert mächtig von diesen zwei Tagen, seine Soli sind kraftvoll, kreativ und vielseitig, auch wagemutiger. Julian Wasserfuhr liefert sich schneidige Duelle mit McCaslin, besonders furios im Finale von "S.N.C.F.".

Insgesamt erlebt man kapitalen Mainstream-Jazz, der auch nebenan, in Manhattan, bestens einschlagen wird.

Quelle: RP