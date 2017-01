später lesen Kaarst Jazztrompeter Rod Mason ist gestorben Teilen

Twittern







Nach kurzer Krankheit ist der in England geborene Jazztrompeter Rod Mason im Alter von 76 Jahren gestorben. Er lebte mit seiner Frau in Kaarst, war nicht nur entlang des Rheins mit seiner Band Hot Five ein gern gesehener Musiker. Mason galt als der europaweit führende Trompeter im Stil des legendären Louis Armstrong, hat weit mehr als 45 Platten und CDs veröffentlicht.

Helga Bittner Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Helga Bittner (hbm) ist Kulturredakteurin bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen