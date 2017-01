Klez.e Desintegration

Natürlich ist der Albumtitel an das The-Cure-Album "Disintegration" angelehnt. Und überhaupt hat Tobias Siebert, seines Zeichens Sänger, Gitarrist und Songwriter der Berliner Indie-Rocker, diesbezüglich keine halben Sachen gemacht. Insbesondere der grandiose Opener "Mauern" mit seinem postpunkigen Bass-Schlagzeug-Gitarre-Intro erinnert an die britischen Gruftmocken. Mit ihren molligen Melodien und bis dato unerhört politischen Texten geben Klez.e eigentlich wenig Anlass zur Freude. In Summe trotzdem toll.

(ahu)