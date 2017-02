Köln lehrt literarisches Schreiben

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Die Kunst, mit Worten Bilder entstehen zu lassen, den Leser zum Lachen, Weinen oder Nachdenken zu bringen: Das literarische Schreiben ist kein Handwerk, das einfach zu beschreiben ist, und es wird oft mit besonderer Begabung verbunden. An der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) sollen Studenten das Verfassen literarischer Werke erlernen können - der Schwerpunkt "Literarisches Schreiben" wird bereits zum kommenden Wintersemester angeboten.

Aber ist es möglich, das Verfassen von Literatur zu erlernen? Ist es - davon sind die Entwickler des Studienangebots überzeugt. Auch für Begabte liege der Weg zum Erfolg in Arbeit und Austausch, findet Wissenschaftsministerin Svenja Schulze. "Deswegen ist es zweifelsohne gut und sinnvoll, dass Talente an der Hochschule zusammenkommen", sagt sie bei der Vorstellung des Projekts. "Dass sie von- und miteinander lernen, sich gegenseitig inspirieren, Rückmeldungen geben und erhalten." Doch auch das Land soll profitieren: "Es ist für NRW eine Möglichkeit, sich bundesweit abzuheben", sagt Barbara Rüschoff-Thale, Kulturdezernentin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Bisher ist es nur in Leipzig und Hildesheim möglich, literarisches Schreiben zu studieren. "Die Nähe zum Bereich der Medien hebt uns auch von den anderen Angeboten ab", sagt Schulze.

Christina Kampmann, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes, betont in ihrer Ansprache außerdem ein besonderes Austauschprogramm, das den Studenten angeboten wird: eine Residenz auf dem Gelände der Burg Hülshoff in der Nähe von Münster. Als Geburtsort der Dichterin Anette von Droste Hülshoff sei es "ein literarisch geprägter Ort". Die Veranstaltungen sollen außerdem auch die historische Burg beleben, mit der Chance, dass sich ein literarisches Zentrum entwickelt.

Die erste Gastprofessur übernimmt Schriftsteller Ulrich Peltzer. Der gebürtige Krefelder ist Träger zahlreicher Literaturpreise. "Wir sind besonders stolz auf die Menschen, die wir gewinnen konnten", sagt Hans Ulrich Reck, Professor an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM). Ziel des Studiums ist es, dass zum Abschluss eine Sammlung erfolgreicher, aussagekräftiger Projekte entsteht, mit denen sich Autoren und Künstler präsentieren können. Das Studium der Medialen Künste mit Schwerpunkt "Literarisches Schreiben" dauert vier Semester und wird mit dem Diplom II abgeschlossen. Am Angebot zum Diplom I wird gearbeitet.

Info www.khm.de/Studium

Quelle: RP