Hongkong: Kriegsreporterin Clare Hollingworth starb 105-jährig

Als erste Kriegskorrespondentin berichtete sie vom Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939, ihre Meldung von den Vorbereitungen des deutschen Angriffs auf das Nachbarland gelten als Jahrhundert-Scoop. Nun ist die britische Journalistin Clare Hollingworth mit 105 Jahren in Hongkong gestorben. Das teilten Angehörige mit.

Hollingworth war als 27-Jährige vom "Daily Telegraph" als Reporterin engagiert worden und begann ihre Karriere mit der "Sensationsnachricht des Jahrhunderts", wie es der Auslandskorrespondentenclub (FCCHK) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion nannte.

Kaum eine Woche im Job, besuchte Hollingworth 1939 die deutsch-polnische Grenze, um über die Spannungen zwischen Polen und Nazi-Deutschland zu berichten. Dabei beobachtete sie deutsche Truppen, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge auf dem Weg nach Polen. "1000 Panzer an polnischer Grenze versammelt", überschrieb der "Daily Telegraph" ihren Bericht am 29. August 1939. Zehn Divisionen seien für einen "schnellen Schlag" vorbereitet. "Die deutsche Militärmaschine ist jetzt bereit zum sofortigen Handeln." Später berichtete Hollingworth von vielen Kriegen, etwa in Vietnam, Algerien, im Nahen Osten, Indien und Pakistan sowie über die Kulturrevolution in China.

