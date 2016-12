Berlin: Länder: Hoher Aufwand für Kulturgutschutz

Das Gesetz zum Schutz von Kulturgütern hat in vielen Bundesländern zu mehr Bürokratie und einem erhöhten Beratungsaufwand geführt. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die neuen Regeln, die von Teilen der Kunstszene erbittert bekämpft worden waren, sollen die Abwanderung national wertvoller Kunst ins Ausland verhindern. Die Anzahl der Anträge aufgrund der genehmigungspflichtigen EU-internen Ausfuhren habe sich erheblich erhöht, heißt es demnach etwa aus dem NRW-Kulturministerium. Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf klagt, die Kooperation mit Sammlern sei erschwert.

So hätten in zwei Fällen Sammler mit Hinweis auf das Gesetz Werke aus ihrem Besitz, die das Museum als Dauerleihgabe hat, nicht für Sonderausstellungen in anderen Museen zur Verfügung gestellt. Die Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen hätten sich zwar erhöht, doch im Gegenzug fielen die bisherigen Einzelanträge der Museen im Leihverkehr fort, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU. Nach ihrer Einschätzung habe sich die Lage bei den Museen beruhigt.

(dpa)