2017 feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg. Was wissen Sie über Luther und seinen Kosmos? Testen Sie Ihr Wissen.

Nicht nur Protestanten überall auf der Welt feiern 2017 das Reformationsjubiläum. Auch die katholische Kirche ist im Boot. Gemeinsam will man ein Christusfest feiern, auch wenn die katholische Kirche dem berühmten Reformator natürlich kein eigenes Fest widmen möchte. Vor 500 Jahren nagelte Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg. Was wissen Sie über Luther?