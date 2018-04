Der schwedische Musiker und DJ Avicii ("Wake me Up", "Hey Brother") ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf sein Management.

So zitiert "Dagens Nyheter" Aviciis Sprecherin Ebba Lindqvist; andere Medien, darunter "Sky News" und die BBC, vermeldeten den Tod des Schweden unter Berufung auf dessen Managerin Diana Baron.

Avicii, bürgerlich Tim Bergling, wurde demnach am Freitagnachmittag leblos in Maskat aufgefunden, der Hauptstadt des Oman. Der schwedische Superstar wurde nur 28 Jahre alt. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unklar. Die Polizei in Oman und die staatlichen Medien des Sultanats haben bislang keinen Bericht zum Tod des schwedischen Weltstars.

"Mit großer Trauer teilen wir Ihnen den Tod Tim Berglings mit, auch bekannt als Avicii", zitiert die BBC Diana Baron. "Seine Familie ist am Boden zerstört. Wir bitten darum, ihre Privatsphäre in diesen schwierigen Zeiten zu respektieren. Weitere Stellungnahmen werden nicht abgegeben."

"Levels" und "Hey Brother" größte Avicii-Hits

Avicii gilt als Pionier der zeitgenössischen Elektromusik. Er trat rund um den Globus in den größten Hallen und Arenen vor enthusiastischen Fans auf, war auf Festivals mit Hunderttausenden Zuschauern Headliner. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei MTV Music Awards und einen Billboard Music Award. Zweimal war er für einen Grammy nominiert. "Levels" war sein größter Hit, auch andere Produktionen wie "Hey Brother" gehören zum Pop-Inventar jedes Radiosenders.

FOTO: ap

Darüber hinaus arbeitete Bergling als Produzent mit Superstars wie Madonna bei "Devil Pray" und der britischen Rockband Coldplay bei "A Sky Full Of Stars" und "Hymn For The Weekend" zusammen.

2013 landete Avicii mit "Wake me Up" einen Sommerhit. Es ist laut GfK der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland - hinter Schlagersängerin Helene Fischer, die mit ihrem Hit "Atemlos durch die Nacht" den Download-Rekord hält.

In den sozialen Medien drücken am Freitagabend viele Avicii-Fans ihre Trauer aus. Auch ehemalige Kollegen melden sich dort zu Wort, etwa der britische DJ Calvin Harris oder der Sänger und Songwriter Craig David.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Rest in peace @Avicii My heart goes out to your family at this difficult time. x — Craig David (@CraigDavid) April 20, 2018

Gesundheitliche Probleme Aviciis sind dokumentiert. Er litt in der Vergangenheit an akuter Bauschspeicheldrüsenentzündung, teilweise durch übermäßigen Alkoholkonsum. 2014 wurden ihm die Gallenblase und Blinddarm entfernt, was ihn zur Absage von Auftritten zwang. 2016 gab er das Tourneegeschäft auf und zog sich ins Musikstudio zurück.

Dem "Billboard"-Magazin sagte er damals: "Es war eine verrückte Reise. Ich habe mit 16 angefangen, zu produzieren. Ich begann mit 18, auf Tourneen zu gehen. Von da an war ich zu 100 Prozent drin." Und weiter: "Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, denke ich: Whoa, habe ich das gemacht? Es war in gewisser Weise die beste Zeit meines Lebens. Dafür war ein Preis zu zahlen - viel Stress und Angst für mich - aber es war die beste Reise meines Lebens".

2017 kündigte er einen neuen Lebensabschnitt an: "Die nächste Phase wird sich um meine Liebe drehen, für euch Musik zu machen. Es ist der Beginn von etwas Neuem."

(rls/AP/dpa)