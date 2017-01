Der als Schlagzeuger der Kölner Band "Can" bekannt gewordene Jaki Liebezeit ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren.

International war die Band "Can" als Krautrock-Band bekannt gewordenen. Ihr Schlagzeuger, Jaki Liebezeit, starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die Gruppe auf ihrer Facebookseite mitteilte. Er sei friedlich eingeschlafen.

Alben der Band galten als einflussreichste Deutschlands

Can wurde Ende der 60er Jahre in Köln gegründet. Die Band galt als avantgardistisch, von Musikexperten werden die verschiedenen Alben zu den einflussreichsten deutschen Alben gezählt. Can ließ sich musikalisch nicht einer Stilrichtung zuordnen und experimentierte mit verschiedenen Richtungen. Den ursprünglich aus dem Jazz kommenden Liebezeit zeichnete ein bewusst monotones Schlagzeugspiel aus.

Größere kommerzielle Erfolge feierte Can vor allem mit Filmmusik. So stammte die Musik zu dem 1970 äußerst erfolgreichen Fernsehfilm "Das Millionenspiel" von Can, ebenso die Erkennungsmelodie der ebenfalls in dieser Zeit erfolgreichen Durbridge-Krimiserie "Das Messer".

Gruppe arbeitete mit vielen namhaften Künstlern zusammen

Außer mit Can arbeitete Liebezeit mit einer ganzen Reihe von Künstlern. Darunter waren etwa in der Neuen Deutschen Welle Joachim Witt und Trio, international die italienische Rocksängerin Gianna Nannini. 1997 wirkte er am Nummer-1-Album "Ultra" von Depeche Mode mit.

