Bei den vergangenen zwei Eurovision Song Contests hatte Deutschland Pleiten erlebt. Jamie-Lee Kriewitz landete im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz. Kandidatin Ann-Sophie erzielte 2015 keinen einzigen Punkt. Schöneberger setzte bei der Eröffnung des Vorentscheids am Donnerstag selbst zu einem kurzen Medley an. Es handele sich um einen "Abend der Hoffnung". Das Motto sei klar: "Let's make the deutsche Vorentscheid great again".

In diesem Jahr machen sich fünf Nachwuchs-Musiker Hoffnung auf das deutsche Ticket zum ESC-Finale in Kiew am 13. Mai. In der Jury sitzen neben ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut, Schlagersänger Florian Silbereisen und Sänger Tim Bendzko. Letzterer auch deshalb, um - wie er sagt - im Sinne seines Erfolgshits, den Ruf der Deutschen als Musiker zu retten.

Die Bilanz der ersten Runde

In der ersten Runde stehen Coversongs an. Juryliebling ist Schülerin Helene Nissen (20), die Johnny Cash performte, Liebling des Publikums Isabella "Levina" Lueen (25), der auch Schlagerstar Florian Silbereisen Talent "auf internationalem Niveau" zusprach.

Yosefin Buohler und Felicia Lu Kürbiß konnten in der ersten Runde noch nicht punkten – etwas nervös lagen sie beim Singen auch mal daneben. Überraschend dann das Voting aus Europa: Die internationalen Stimmen sahen Axel Maximilian Feige nach Runde eins vorne. Zum Schluss der Runde wird klar: Axel, Levina und Helene sind eine Runde weiter.

