Der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) will in diesem Jahr an das erfolgreiche Casting von ESC-Gewinnerin Lena 2010 anknüpfen. "Ich glaube, dass man den Mechanismus, der sich bei ,Unser Star für Oslo' als richtig erwiesen hat, auf einen konzentrierten Abend übertragen kann", sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber in Köln. Das sei das, was man nun versuche. Wie damals wurden die Kandidaten für den Vorentscheid in einem Casting ermittelt.