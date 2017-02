Wer tritt beim ESC 2017 für Deutschland an? Das wird in der Sendung "Unser Song" entschieden.

Beim Vorentscheid am 9. Februar 2017 treten Yosefin Buohler, Isabella "Levina" Lueen, Helene Nissen, Axel Maximilian Feige und Felicia Lu Kürbiß gegeneinander an.



