Karten für ESC-Finale in Kiew heiß begehrt

Innerhalb eines Tages sind bereits viele der begehrten Finaltickets für den Eurovision Song Contest (ESC) in der ukrainischen Hauptstadt Kiew verkauft worden. Für die Generalprobe waren ebenfalls nur noch wenige Tickets erhältlich, wie der Internetseite des offiziellen Verkäufers gestern zu entnehmen war.

Der Verkauf hatte erst am Dienstag begonnen. Tickets für das Finale am 13. Mai kosteten zwischen 30 und 500 Euro. Kiew trägt nach 2005 zum zweiten Mal den größten europäischen TV-Wettbewerb aus. 43 Länder nehmen teil. Für Deutschland tritt Isabella "Levina" Lueen (25) an.

(dpa)