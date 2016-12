George Michael bei seiner European Orchestral Tour in der Prager Staatsoper, August 2011: Sein Song "Last Christmas" erklingt seit mehr als drei Jahrzehnten an Weihnachten - nun ist George Michael überraschend gestorben. George Michael bei seiner European Orchestral Tour in der Prager Staatsoper, August 2011: Sein Song "Last Christmas" erklingt seit mehr als drei Jahrzehnten an Weihnachten - nun ist George Michael überraschend gestorben. weniger

George Michael bei seiner Show in Rotterdam, Oktober 2011: Der Sänger sei im Alter von 53 Jahren "friedlich entschlafen", erklärte sein Publizist. George Michael bei seiner Show in Rotterdam, Oktober 2011: Der Sänger sei im Alter von 53 Jahren "friedlich entschlafen", erklärte sein Publizist. weniger

Im Juni 2007 bei einem Konzert in der Amsterdam Arena: "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", erklärte George Michaels Publizist kurz nach dessen Tod. Im Juni 2007 bei einem Konzert in der Amsterdam Arena: "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", erklärte George Michaels Publizist kurz nach dessen Tod. weniger

Der Sänger lebte zuletzt in Highgate bei London. Im Namen der Familie bat sein Mitarbeiter, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar." Der Sänger lebte zuletzt in Highgate bei London. Im Namen der Familie bat sein Mitarbeiter, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar." weniger

George Michael und Elton John bei der Beerdigung der britischen Prinzessin Diana, September 1997: Nun ist die Trauer über George Michaels Tod groß: "Ich habe einen geliebten Freund verloren", teilte Sänger Elton John auf Instagram mit. George Michael und Elton John bei der Beerdigung der britischen Prinzessin Diana, September 1997: Nun ist die Trauer über George Michaels Tod groß: "Ich habe einen geliebten Freund verloren", teilte Sänger Elton John auf Instagram mit. weniger

Michael sei "die gütigste, großzügigste Seele und einen brillanten Künstler gewesen, schreibt Elton John über seinen Freund. "Ich fühle mit seiner Familie und all seinen Fans." Michael sei "die gütigste, großzügigste Seele und einen brillanten Künstler gewesen, schreibt Elton John über seinen Freund. "Ich fühle mit seiner Familie und all seinen Fans." weniger

George Michael und Prinzessin Diana, vor dem "Konzert der Hoffnung" für die AIDS-Stiftung im Wembley-Stadion in London am 1. Dezember 1993. George Michael und Prinzessin Diana, vor dem "Konzert der Hoffnung" für die AIDS-Stiftung im Wembley-Stadion in London am 1. Dezember 1993. weniger

Andrew Ridgeley und George Michael im Juni 1986 bei ihrem Abschiedskonzert im ausverkauften Wembley Stadion in London: Noch in der Schule startete George Michael das Duo "Wham", mit dem er in den 80er Jahren zahlreiche Hits landete. Das bekanntestes Lied aus dieser Zeit ist "Last Christmas", der nach wie vor Jahr für Jahr die Weihnachtszeit einläutet. Andrew Ridgeley und George Michael im Juni 1986 bei ihrem Abschiedskonzert im ausverkauften Wembley Stadion in London: Noch in der Schule startete George Michael das Duo "Wham", mit dem er in den 80er Jahren zahlreiche Hits landete. Das bekanntestes Lied aus dieser Zeit ist "Last Christmas", der nach wie vor Jahr für Jahr die Weihnachtszeit einläutet. weniger

Konzert in Rotterdam, Oktober 2011: George Michael hieß eigentlich Georgios Kyriakos Panagiotou. Nach der "Wham"-Episode setzte er seine Karriere als Solo-Musiker fort und landete 1987 mit seinem Werk "Faith" einen weiteren großen Erfolg. Konzert in Rotterdam, Oktober 2011: George Michael hieß eigentlich Georgios Kyriakos Panagiotou. Nach der "Wham"-Episode setzte er seine Karriere als Solo-Musiker fort und landete 1987 mit seinem Werk "Faith" einen weiteren großen Erfolg. weniger

Auftritt bei der Abschluss-Feier der Olympischen Spiele in London: In den 90er Jahren erlebte er viele persönliche Schicksalsschläge - vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr." Auftritt bei der Abschluss-Feier der Olympischen Spiele in London: In den 90er Jahren erlebte er viele persönliche Schicksalsschläge - vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr." weniger

George Michael war angeklagt wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, hier verlässt er den Highbury Mistrate Court in London im August 2010: Nach dem frühen Tod seines Lebensgefährten verfiel Michael in Depressionen und begann, Drogen zu nehmen. Er haderte lange damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen, die dann nach einer Festnahme in den USA publik wurde. George Michael war angeklagt wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, hier verlässt er den Highbury Mistrate Court in London im August 2010: Nach dem frühen Tod seines Lebensgefährten verfiel Michael in Depressionen und begann, Drogen zu nehmen. Er haderte lange damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen, die dann nach einer Festnahme in den USA publik wurde. weniger

Im Duett mit Paul Mc Cartney beim Live 8 Konzert im Londoner Hyde Part, Juli 2005: Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40 Jahren dauernden Karriere fast 100 Millionen Alben. Im Duett mit Paul Mc Cartney beim Live 8 Konzert im Londoner Hyde Part, Juli 2005: Insgesamt verkaufte Michael in seiner fast 40 Jahren dauernden Karriere fast 100 Millionen Alben. weniger