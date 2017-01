Superstar Adele bekommt nach der Tonpanne bei ihrem Grammy-Auftritt im vergangenen Jahr eine zweite Chance: Die britische Sängerin darf bei der diesjährigen Verleihung der Musikpreise erneut ein Lied singen.

Die 28-Jährige zählt damit neben Metallica und John Legend zu den Stars, deren Auftritte bereits für die Gala am 12. Februar in Los Angeles angekündigt wurden. Die Panne vom vergangenen Jahr hatte Adele zu schaffen gemacht. Sie sang bei der Veranstaltung gerade die Ballade "All I Ask" aus ihrem Album "25", als ein Mikrofon in die Klaviersaiten fiel. Der Ton fiel für einen kurzen Moment aus, Adeles Stimme klang danachs verzerrt.

FOTO: ap

Später berichtete die Sängerin, sie habe nach dem Schlamassel zum Trost einen Burger verdrückt. Die Grammy-Akademie nahm den Fehler auf sich. Adele zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit, sie hat bereits zehn Grammys gewonnen.

FOTO: ap

In diesem Jahr geht sie mit fünf Nominierungen erneut ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. In drei Top-Kategorien, darunter für das Album des Jahres konkurriert sie mit Beyoncé. Die US-Sängerin gilt dabei als Favoritin.

(mro/AFP)