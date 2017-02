später lesen Schaulaufen bei Grammys 2017 J.Lo und Rihanna flirten mit den Kameras FOTO: dpa Teilen

2017-02-13

Nicht nur die Gewinner standen bei den 59. Grammy Awards in Los Angeles im Rampenlicht. Auf dem roten Teppich tummelten sich am Sonntagabend etliche Stars in ausgefallen Abendkleidern.

