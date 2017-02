"Bester neuer Künstler" wurde Chance The Rapper, der mit "No Problem" auch in der Kategorie "Beste Rap-Darbietung" gewann. Mit "Coloring Book" holte er außerdem die Trophäe "Bestes Rap-Album". weniger

"Bester neuer Künstler" wurde Chance The Rapper, der mit "No Problem" auch in der Kategorie "Beste Rap-Darbietung" gewann. Mit "Coloring Book" holte er außerdem die Trophäe "Bestes Rap-Album".

"Beste Popdarbietung eines Duos / einer Gruppe": "Stressed Out" von den Twenty One Pilots.

"Beste Popdarbietung eines Duos / einer Gruppe": "Stressed Out" von den Twenty One Pilots.

"Beste Dance-Aufnahme": "Don't Let Me Down" von The Chainsmokers