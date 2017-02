Das sind die Gewinner der Grammy Awards 2017 in den wichtigsten Kategorien:



Adele gewann in mehreren Kategorien:



"Aufnahme des Jahres", "Song des Jahres" und "Beste Pop-Solodarbietung" mit ihrem Titel "Hello"...



...sowie "Album des Jahres" und "Bestes Gesangsalbum, Pop" mit dem Titel "25". Das sind die Gewinner der Grammy Awards 2017 in den wichtigsten Kategorien:



"Bester neuer Künstler" wurde Chance The Rapper, der mit "No Problem" auch in der Kategorie "Beste Rap-Darbietung" gewann. Mit "Coloring Book" holte er außerdem die Trophäe "Bestes Rap-Album".

"Beste Popdarbietung eines Duos / einer Gruppe": "Stressed Out" von den Twenty One Pilots.

"Bestes traditionelles Pop-Gesangsalbum": "Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin" von Willie Nelson

"Beste Dance-Aufnahme": "Don't Let Me Down" von The Chainsmokers

"Bestes Dance/Elektro-Album": "Skin" von Flume

"Beste Rock-Darbietung", "Bester Rock-Song" sowie "Bestes Alternative-Album wurde "Blackstar" von David Bowie

"Bestes Rock-Album": "Tell Me I'm Pretty" von Cage The Elephant

"Bestes Urban-Contemporary-Album": "Lemonade"...



... sowie "Bestes Musikvideo": "Formation" von Beyoncé



"Bester R&B-Song": "Lake By The Ocean" von Maxwell

"Beste R&B-Darbietung": "Cranes in The Sky" von Solange

"Bestes R&B-Album": "Lala Hathaway Live"...



..."Beste traditionelle R&B-Darbietung" von Lalah Hathaway



Beste Rap/Gesangsdarbietung: "Hotline Bling"

"Beste Metal-Darbietung": "Dystopia" von Megadeth



"Bestes Country-Album": "A Sailor's Guide to Earth" von Sturgill Simpson

"Bestes Country-Solo": "My Church" von Maren Morris

"Beste Country-Darbietung eines Duos/einer Gruppe": "Jolene" von Pentatonix Featuring Dolly Parton