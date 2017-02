später lesen Jazz-Legende Michael Naura im Alter von 82 Jahren gestorben FOTO: dpa, mks tmk FOTO: dpa, mks tmk Teilen

Der Jazzmusiker Michael Naura ist tot. Der langjährige Leiter der NDR-Jazzredaktion starb am Montag mit 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Hollbüllhuus bei Husum, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag mit.