Zwölf Jahre hat es gedauert, doch jetzt können sich die Fans der Kelly Family freuen: Schon im März erscheint ihr neues Album. Das gab die Großfamilie auf Facebook bekannt.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Großfamilie mit den Engelshaaren wieder zusammenkommt, um Konzerte zu geben. Die drei angekündigten Veranstaltungen in Dortmund waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Jetzt haben die Stars aus den 90ern eine weitere Nachricht bekanntgegeben: Am 17. März soll ihre neue CD auf den Markt kommen. Der Titel: "We got love". Auf ihrem Facebook-Account schreiben die Kellys dazu: "Hallo ihr Lieben, wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio und nehmen gemeinsam ein neues Album auf."

Anlass war demnach die Reaktion der Fans auf die angekündigten Konzerte. "Als die drei für Mai geplanten Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle so schnell ausverkauft waren, hat uns das ganz schön umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für so viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen."

Ab Mittwoch können Fans, das Album in Online-Music-Shops auch schon vorbestellen. Die Platte soll laut dem Facebook-Post viele der großen Hits in neuem Gewand enthalten. Und, "es sind tolle neue Songs dabei und auch einige Überraschungen."

(ham)