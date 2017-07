Chris Roberts – Bilder aus seinem Leben

Schlagerstar Chris Roberts ist tot. Der Sänger, der vor allem durch den 70er-Jahre-Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" bekannt ist, starb am Sonntag (2. Juli 2017) im Alter von 73 Jahren (Archiv). weniger

Schlagerstar Chris Roberts ist tot. Der Sänger, der vor allem durch den 70er-Jahre-Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" bekannt ist, starb am Sonntag (2. Juli 2017) im Alter von 73 Jahren (Archiv).

Chris Roberts (l.) begann seine Karriere in den 1960er Jahren. Die Aufnahme von 1974 zeigt ihn mit Rex Gildo (M.) auf dem Deutschen Filmball in München.

Chris Roberts verkaufte seit Beginn seiner Karriere rund elf Millionen Schallplatten. Auf dem Foto steht er neben Daliah Lavi, Roy Black und der Norwegerin Anita Hegerland (vorne) nach der Löwen-Verleihung in der Westfalenhalle in Dortmund (Foto von 1972).

In der ZDF-Hitparade landete Chris Robert 13 Mal auf dem ersten Platz. Das Foto entstand nach der Aufzeichnung der 100. Sendung am 25.11.1977. Zu sehen sind: (stehend, l-r) Tony Holiday, Rex Gildo, Dieter Thomas Heck, Bert, Chris Roberts, Jürgen Marcus und Bata Illic. Sitzend: (l-r) Cindy und Michael Holm.

Chris Roberts in seiner Wohnung in Krailing bei München (Aufnahme von 1973).

Chris Roberts im Mai 1972 in München.

Chris Roberts absolvierte in seinem Leben mehr als 3000 Live-Auftritte. Das Foto entstand während der ZDF-Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel" im November 2006 in Leipzig.

Chris Roberts starb am 2. Juli 2017 nach einer nach einer schweren Krebserkrankung in einer Klinik in Berlin (Aufnahme von 2006).