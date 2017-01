später lesen Eine Frage Des Stils Nerz mit Kroko Teilen

Eines der schönsten Lieder der Bläck Fööss ist dem Kölner Hauptbahnhof ("Bahnhoff") gewidmet, der etwas in Verruf geraten ist. Dieser Verlust an Ansehen betrifft auch jenen älteren Damentyp, der in der ersten Strophe geschildert wird: Eine Dame stolziert mit Nerzjacke und Krokotäschchen durch den Hbf und wird scheel angeguckt. Meinung der Band: Auch schräge Vögel sieht man an Gleis 9.