München: Pierre-Laurent Aimard hoch geehrt

Er ist ein stiller Star. Pierre-Laurent Aimards Karriere ist ein Sonderfall, denn in ihrem Verlauf reihen sich wie an einer Perlenschnur Erfolge und Auszeichnungen; und auch seine Diskographie ist so lang wie beeindruckend. Dennoch würde man Aimard niemals in einem Atemzug mit Tastenlöwen wie Lang Lang, Daniil Trifonov oder gar mit sympathischen Sonderlingen wie Grigory Sokolow nennen. Gewiss, Pierre-Laurent Aimard ist ein Weltklasse-Pianist, der Schumann eingespielt hat und Mendelssohn und immer wieder Mozart und Bach im Konzertsaal zu Gehör bringt. Von Regine Müller